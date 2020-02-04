انت الان تتابع ديمبيلي يتعرض لانتكاسة جديدة.. وفترة الغياب "مجهولة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
غادر المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تدريبات فريقه برشلونة الإسباني، الاثنين، وسط مخاوف من تعرض تعافيه من إصابة سابقة في العضلة الخلفية للفخذ لانتكاسة جديدة.
وقال برشلونة في بيان على موقعه على الإنترنت: "خلال الحصة التدريبية لصباح اليوم (الاثنين)، شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة لإرهاق العضلات (...) سوف يواصل عملية إعادة التأهيل".
ولم يلعب ديمبيلي مع برشلونة منذ 27 نوفمبر، وكانت عودته متوقعة هذا الشهر.
وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.
ولم يحدد النادي الكاتالوني فترة غيابه عن الملاعب لكن الشك يحوم حول مشاركته في المباراة ضد نابولي الإيطالي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 25 من الشهر الحالي ثم في الكلاسيكو في الأول من مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ديمبيلي يتعرض لانتكاسة جديدة.. وفترة الغياب "مجهولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.