انت الان تتابع شكوك حول مشاركة موراتا ضد ليفربول.. والسبب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بأن مهاجمه الدولي ألفارو موراتا يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، مما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركته في المباراة ضد ليفربول الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الشهر الحالي.

وقال النادي في بيان إن "ألفارو موراتا يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن. عودته إلى الملاعب تتحدد من خلال تجاوبه مع العلاج".

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وأصيب موراتا خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دربي المدينة السبت في الدوري المحلي.

ويستقبل أتلتيكو ليفربول حامل اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية في 18 فبراير الحالي، ويأمل أن يتمكن موراتا من المشاركة، لا سيما في ظل غياب المهاجمين دييغو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.