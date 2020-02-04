الامارات | «طائرة العين» تستهل بطولة الأندية الخليجية بلقاء الكويت الكويتي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة العين» تستهل بطولة الأندية الخليجية بلقاء الكويت الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل فريق رجال العين للكرة الطائرة في الثامنة من مساء اليوم مشواره في البطولة الخليجية للأندية في نسختها الـ37 المقامة في الكويت بلقاء فريق الكويت الكويتي.

ووصلت بعثة الفريق، فجر أمس، إلى العاصمة الكويت وتوجهت فور وصولها الى مقر الاقامة بفندق ميلينيوم، مقر اقامة جميع فرق البطولة، فيما أكمل الفريق تجهيزاته لخوض اللقاء تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة المدرب المونتينيغري على صالة نادي الكويت الكويتي.

وتقام البطولة في الفترة من 4 وحتى 10 الجاري، وسيخوض العين مباراته الثانية مساء غد أمام الهلال السعودي، على أن يلعب لقاءه الثالث يوم الجمعة أمام الشرطة، فيما يؤدي مواجهته الخامسة يوم السبت أمام فريق دار كليب البحريني، فيما يختتم مشواره في البطولة بلقاء السيب العماني يوم الإثنين المقبل.

وكانت طائرة «الزعيم» دعمت صفوفها باللاعب البحريني ناصر عنان، لاعب نادي الاهلي البحريني ومنتخب البحرين، للمشاركة مع الفريق كلاعب خليجي، كما تعاقدت أيضاً مع المحترف الدولي التونسي حمزة النقة الذي شارك مع الفريق في مبارياته السابقة في الدوري المحلي. ويترأس البعثة رئيس مجلس ادارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي، وتضم كلاً من صالح الشعيلي وعبدالعزيز الجنيبي، عضوي مجلس الادارة بشركة نادي العين للألعاب الرياضية، وإداري الفريق عبدالله النعيمي، والمدرب فيسكو، والأخصائي رجب قطب، والمعالج ياسر فاروق، والحكم المرافق علي المانع، بجانب 13 لاعباً.