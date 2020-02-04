الامارات | فيروس كورونا يعطّل كأس آسيا داخل الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يعطّل كأس آسيا داخل الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيروس كورونا تأثيره في البطولات الرياضية، إذ اضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الى إرجاء بطولة كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات الى موعد يحدد لاحقاً.

وعمم الاتحاد القاري على الاتحادات الأعضاء بيان التأجيل، وجاء فيه «في ضوء الوضع الحالي كنتيجة لتفشي فيروس كورونا يرجى العلم انه بعد مناقشة التطورات مع كل الأطراف المعنية، وذلك لضمان سلامة الجميع، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة الصالات - تركمانستان 2020 - الى إشعار آخر».

وتابع البيان «سيراقب الاتحاد الآسيوي الموقف عن كثب، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بمجرد استقرار الوضع». وكانت البطولة مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.

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ويشارك في البطولة 16 منتخباً مقسمة الى أربع مجموعات، تضم الأولى عمان الى جانب تركمانستان المضيفة وفيتنام وطاجكستان، والثانية: لبنان والكويت الى جانب اليابان وقرغيزستان، فيما تضم الثالثة: البحرين مع أوزبكستان والصين وإندونيسيا، والرابعة: السعودية وإيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

وسبق لمسابقات الاتحاد الآسيوي أن تأثرت بفيروس كورونا المستجد، آخرها إرجاء مباراتين في دوري الأبطال كانتا مقررتين في بيرث وسيدني، بسبب حظر السفر.

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت أنها لن تسمح بدخول أراضيها لجميع الأشخاص غير المواطنين القادمين من الصين في إطار إجراءات اتخذتها لمكافحة هذا الوباء. وأدى الفيروس حتى الساعة الى وفاة أكثر من 350 شخصاً في الصين وإصابة أكثر من 17 ألفاً. هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والاحداث الرياضية التي كان مقرراً إقامتها في الصين أو نقلها الى خارج البلاد نتيجة الوباء.