الامارات | راشد بن حميد: الإقامة الذهبية للموهوبين جعلت الإمارات بيتاً للمبدعين

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الإقامة الذهبية للموهوبين جعلت الإمارات بيتاً للمبدعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أن قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتماد تصاريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية والمبدعين أو ممن حققوا تفوقاً ملحوظاً في المجال الرياضي، أو شغلوا مناصب مهمة في هذا المجال؛ يأتي ضمن سلسلة القرارات التي تدعم كل القطاعات، منها القطاع الرياضي الذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة ومستمرة من قبل قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن «القرار يأتي تجسيداً لنهج المحبة والتسامح، ولجعل الإمارات في مقدمة الدول الحاضنة للمواهب، ولتصبح بيتاً للمبدعين والموهوبين».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال اجتماع اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم أمس في دبي: «إن القرار يُعزز من مكانة الدولة التي باتت منصة مهمة وملتقى دائماً للرياضيين العالميين والموهوبين وصُناع القرار الرياضي بالعالم ورواد الأعمال، وذلك من خلال احتضانها العديد من الأحداث الرياضية العالمية من بطولات إقليمية وقارية وعالمية لمختلف الألعاب بما فيها كرة القدم».

قرارات اتحاد الكرة

■ مناقشة برنامج المنتخب الوطني الأول استعداداً لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس المقبل، ضمن تصفيات مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

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■بحث تحديد موعد جديد للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لإتاحة المجال أمام المنتخب الوطني للاستعداد الأمثل لمباراتي ماليزيا وإندونيسيا.

■عدم التجديد لمدرب المنتخب الأولمبي ماسيج سكورزا وجهازه المُعاون بعد الخروج من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في بانكوك الشهر الماضي.

■تنظيم ورشة عمل خاصة بالمسؤولية المجتمعية بحضور ممثلي رابطة المحترفين الإماراتية والأندية.

■تحديد شهر مارس المقبل موعداً لخلوة اتحاد كرة القدم لمناقشة منظومة اللعبة الحالية في الدولة وكيفية تطويرها.