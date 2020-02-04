الامارات | مكداول ثالث «السباق إلى دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مكداول ثالث «السباق إلى دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم اللاعب الإيرلندي الشمالي غرايم مكداول إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعدما توج أول من أمس بلقب النسخة الثانية لبطولة السعودية الدولية للغولف، التي أقيمت على ملعب رويال جرينز والنادي الريفي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، بعدما نجح في إنهاء المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

واستعاد مكداول، البالغ من العمر 40 سنة، ذاكرة الألقاب بعد صيام امتد 2037 يوماً منذ حقق لقبه الأخير، ليرفع رصيده إلى 11 لقباً في مسيرته الحافلة في الجولة الأوروبية، ورفع رصيده من النقاط هذا الموسم إلى 710 نقاط احتل بها المركز الثالث على لائحة ترتيب السباق إلى دبي.

وتضم روزنامة الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» 44 بطولة تقام في 28 دولة على مدار عام 2020، ويسعى اللاعبون لحصد أكبر قدر ممكن من النقاط من أجل التواجد في القائمة الحصرية التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم من أجل قطع بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد البطولة الختامية، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.