شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مسافي: النتائج السلبية انتهت دون رجعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق مسافي، المواطن جمال الحساني، أن الخسائر المتكررة لمسافي انتهت دون رجعة، وأن الفريق مقبل على صورة إيجابية، ولا عودة للنتائج السلبية التي عاني منها في المرحلة الماضية. وتعادل مسافي مع التعاون (2-2) في الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى، محققاً ثاني نتيجة إيجابية على التوالي، بعد أن فاز على العربي (2-1) في الجولة قبل الماضية، وكان الفريق قد تلقى ثماني خسائر. وقال الحساني لـ«الإمارات اليوم»: «يمكنني تأكيد أن المرحلة المظلمة لمسافي، التي تعرض فيها الفريق لنتائج سلبية متلاحقة، قد انتهت دون رجعة، وستشاهدون الفريق بصورة مغايرة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدرب مسافي: النتائج السلبية انتهت دون رجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.