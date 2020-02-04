الامارات | مدني: دبي أول مدينة في العالم تحتضن 8 بطولات كبرى لتحدي الصحراء

شكرا لقرائتكم خبر عن مدني: دبي أول مدينة في العالم تحتضن 8 بطولات كبرى لتحدي الصحراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة وورير عن تنظيم النسخة السادسة من بطولة تحدي الصحراء «ديزرت وورير 2020»، التي تُقام في 14 فبراير الجاري بمحمية المرموم الصحراوية بالتعاون مع بلدية دبي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تحتضن ثماني من أشهر وأضخم بطولات لتحدي الصحراء.

جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقد، أمس، بمقر مجلس دبي الرياضي، وبحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير مركز شرطة القصيص، مسؤول مبادرة الثقافة الرياضية في شرطة دبي، العميد يوسف العديدي، وتحدث خلاله من مجلس دبي الرياضي غازي المدني، ومن بلدية دبي حسن الشريف، ومدير مجموعة وورير المسؤولة عن تجهيز مضمار التنافس تروي جيلهام.

ويواجه المشاركون أكثر من 20 عائقاً خلال المنافسات، تتنوع بما يتناسب مع مختلف الفئات المشاركة من الرجال والنساء الأطفال.

وسيكون بوسع المشاركين الهواة اختيار المنافسة بين مسارين في البطولة، الأول يمتد طوله على مسافة خمسة كيلومترات ويتضمن 12 عائقاً، فيما يمتد المسار الثاني لمسافة 10 كيلومترات، وبالنسبة للصغار فيتنافسون على مسافتين ما بين 1 و2 كيلومتر وتشمل ثمانية عوائق مختلفة.

وقُسمت فئة «التميت واريور» إلى فئتي الرجال والسيدات للفردي، وفئة الفرق المختلطة وستكون المنافسة موزعة على مسار 10 كم، وتتضمن 24 عائقاً مخصصاً لهذه الفئة من بينها عوائق بيست، براين فريز، كلاوستروفوبيا، بوت كامب، ومونستر سكاترد.

ويتضمن السباق كذلك مجموعة من التحديات التي تختبر القوة البدنية والذهنية للمتنافسين، بالإضافة إلى اختبار مهارات العمل الجماعي واللياقة البدنية العامة للمشاركين، وسيكون على المشاركين الركض والزحف والقفز وحمل الأثقال بمختلف أوزانها والتسلق والانزلاق، خلال طريقهم إلى خط النهاية بعد قطعهم المسافة المحددة لكل فئة على طريق غير مستوٍ ومملوء بالمرتفعات والمنخفضات وحفر المياه والأسلاك الشائكة.

ومن أبرز العوائق التي يتضمنها السباق الجري على حائط قائم، والعبور من خلال حفرة مملوءة بالطين، وتسلق المرتفعات والقفز داخل صهريج كبير مملوء بالمياه، ومن ثم تسلق الحبال والتشبث بها.

وتستقطب هذه البطولة سنوياً أفضل ممارسي رياضة اللياقة البدنية، وأيضاً العديد من هواة منافسات التحدي والقوة.

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وقال غازي المدني، إن «دبي أصبحت المدينة الأولى في العالم التي تحتضن ثماني من أشهر وأضخم بطولات التحدي ومن أهمها بطولة سبارتن، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء، وتحدي ناس الليلي، وسبارتن السيدات، والألعاب الحكومية، وتحدي أفينشورا، والتي تُقام في مختلف مناطق دبي مثل جميرا والمرموم وحتا، وغيرها من المناطق السياحية والحيوية في دبي».

وأضاف: «يُعد تحدي الصحراء إحدى أقوى وأصعب بطولات التحدي في العالم التي يحظى المشاركون فيها بفرصة الاستمتاع بالإثارة والتشويق والمغامرة، من خلال تحدي قدراتهم في مواجهة التحديات الصعبة التي سيتم إنشاؤها في محمية المرموم».

من جهته، أكد تروي جيلهام، أن «البطولة ستشهد هذا العام وجود عوائق أكثر صعوبة، مثل تحدي تسلق الحلقات المعلقة، الذي يصل طوله هذا العام إلى 20 متراً وهو أطول مسار من نوعه في المنطقة».

وقال إن «التحدي منذ إطلاقه مع مجلس دبي الرياضي في عام 2014، يشهد زيادة كبيرة في أعداد الممارسين كل عام، كما أنني سعيد بأن الحدث يُقام في المرموم التي ستشهد إقامة قرية التحدي التي يوجد بها الكثير من الفعاليات الترفيهية والعائلية، بالإضافة إلى عربات الطعام والهدايا التذكارية الخاصة بالتحدي».

غازي المدني:

«تحدي الصحراء إحدى أصعب بطولات التحدي في العالم».

تروي جيلهام:

«البطولة ستشهد هذا العام وجود عوائق أكثر صعوبة».