الامارات | الريال وبرشلونة أمام سوسييداد وبلباو في كأس إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال وبرشلونة أمام سوسييداد وبلباو في كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى أندية ريال مدريد وبرشلونة الوصيف وفالنسيا حامل اللقب، إلى مواصلة مشوارها في مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم، عندما تخوض الدور ربع النهائي في الأيام الثلاثة المقبلة ضد ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو وغرناطة على التوالي.

وحجز كل من برشلونة وريال مدريد بطاقته إلى ربع النهائي عن جدارة وبانتصارين مدويين، الأول على ضيفه ليغانيس بخماسية نظيفة، والثاني على مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية برباعية نظيفة، فيما نجا فالنسيا من فخ مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا من الدرجة الثالثة، وتغلب عليه بصعوبة 4-2 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتبدو مهمة برشلونة أصعب نسبياً مقارنة مع مدريد، كونه سيحل ضيفاً على أتلتيك بلباو الذي ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، عندما تغلب عليه 1-صفر بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المرحلة الأولى من الدوري في 16 أغسطس الماضي.

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كما أن برشلونة يعاني الأمرّين لتحقيق الانتصارات بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين خليفة إرنستو فالفيردي، المقال من منصبه عقب خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر المحلية التي أقيمت في الرياض مطلع العام الجاري.

وحقق برشلونة الفوز أربع مرات بقيادة سيتيين، بينها ثلاثة انتصارات صعبة على غرناطة (1-صفر)، وليفانتي (2-1) في الدوري، وإيبيتزا من الدرجة الثانية (2-1) في دور الـ32 لمسابقة الكأس، وكان الفوز الكبير الوحيد على ليغانيس في ثمن نهائي المسابقة، مقابل خسارة واحدة كانت بهدفين نظيفين أمام فالنسيا الذي هزمه 2-1 في نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي.

يذكر أن فريقي برشلونة وأتلتيك بلباو هما الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة، حيث ظفر بها النادي الكاتالوني 30 مرة مقابل 23 مرة للفريق الباسكي.