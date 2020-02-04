الامارات | العنبري: الشارقة لا يفكر في لقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الشارقة لا يفكر في لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على اتحاد كلباء، أول من أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي، مشدداً على أن الأهم بالنسبة لهم هو عودة الفريق إلى مستواه، لافتاً إلى أن فريقه لا يفكر حالياً في المنافسة على اللقب، وهدفهم الوجود ضمن الفرق الأربعة الأولى. وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء: «الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية كانت نتاج أخطاء عدة، من بينها عدم الاستقرار والثبات في تشكيلة الفريق، والإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين، والفريق لم يكن سيئاً في مباراتيه السابقتين أمام الوحدة وشباب الأهلي، لكننا افتقدنا الاستقرار». واستعاد الشارقة نغمة الانتصارات مجدداً، بعد أربع هزائم متتالية تعرض لها أمام الظفرة والوحدة وشباب الأهلي وخورفكان، ورفع بذلك رصيده إلى 27 نقطة.

ورحّب العنبري بانضمام اللاعب العماني محمد المربوعي، الذي سيتم تسجيله في الفريق ضمن فئة مواليد الدولة، وشدد على أن المحترف البرازيلي الجديد كايو لوكاس بحاجة إلى وقت. من جانبه، كشف مدرب فريق تحاد كلباء، الأورغوياني خورخي دا سيلفا، أنه تحدث مع اللاعبين قبل مباراة الشارقة، وحذرهم من الكرات الطويلة، وخطورة الأطراف، لكن اللاعبين وقعوا في الأخطاء، مشيراً إلى أن فريقه أهدأ المباراة إلى الشارقة، لأن أهداف المباراة سجلت بأخطاء من لاعبي كلباء.