الامارات | أرسنال.. كيان ضائع بشغف مفقود!

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال.. كيان ضائع بشغف مفقود! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد نادي أرسنال إلى الدافعية والشغف الحقيقي لاستعادة أمجاده الغابرة التي توجته على عرش كرة القدم الإنجليزية 13 مرة، وأوصلته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2006 قبل فقدانها على يد العملاق البرشلوني، إذ اختلّت المنظومة منذ ذلك الوقت وتراجعت النتائج، حتى بات صوت «المدفعجية» خافتاً بعدما كان مدوياً، وبلغ أضعف مراحله في الموسم الحالي، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز العاشر على لائحة الترتيب برصيد 31 نقطة فقط متأخراً بفارق 42 نقطة عن ليفربول «المتصدر». وكان أرسنال تعادل مع بيرنلي سلبياً في واحدة من أسوأ مبارياته، الأمر الذي دفع عشاقه إلى الخجل من موقف الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني الجديد الشاب ميكل أرتيتا.

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