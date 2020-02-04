الامارات | كثرة النجوم أضرت الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة النجوم أضرت الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض شباب الأهلي زيادة فارق النقاط مع أقرب منافسيه في جدول ترتيب دوري الخليج العربي واكتفى بالتعادل مع ثاني أضعف خط دفاع في البطولة، الفجيرة، في الجولة 15، كما رفض الجزيرة هدية الفجيرة وخسر أمام الوحدة ليؤكد أنه ليس جاهزاً للمنافسة على لقب الدوري رغم كل المحاولات التي قامت بها الإدارة لتدعيم الصفوف وتواجد أكثر من نصف لاعبي المنتخب الوطني في التشكيل الرئيس للفريق، إلا أن هؤلاء النجوم يجيدون في الجانب الهجومي فقط وليس لهم أدوار دفاعية كثيرة.

وخسر الجزيرة بهدف من دون رد أمام الوحدة وكان قد خسر أيضاً أمامه في مباراة الذهاب، ليؤكد الوحدة تفوقه هذا الموسم في ديربي العاصمة، كما نجح الوحدة في تحقيق فوزه الرابع على التوالي ليصل إلى النقطة 26 ويقترب من مربع الكبار، خصوصاً أن الفارق بين فرق الوحدة والجزيرة والعين والشارقة نقطة واحدة فقط.

ورفض النصر العودة إلى الانتصارات بعدما خسر على أرضه أمام عجمان بالتخصص، كما عاد الوصل للهزائم الثقيلة وبشكل غير طبيعي وبخماسية نظيفة أمام العين مع المدرب نفسه ريجيكامب، وبات واضحاً أن طموح الفريق هو التواجد في وسط الجدول وليس في قلب المنافسة وهو ما أبعد الجمهور عن حضور المباريات، فيما أصبح خورفكان الفريق الأكثر انتفاضة وعودة بحصده أربع نقاط في مباراتين، وهو رقم كبير للفريق المتواجد في قاع جدول الترتيب، وستشكل عودة فرق مثل بني ياس وخورفكان والظفرة إلى الانتصارات شكلاً جديداً للبطولة.

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ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في خسارة الجزيرة ووضع الفريق في المنافسة بعد هذه الهزائم المتتالية، بسؤال على «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ماذا ينقص الجزيرة للمنافسة على لقب الدوري، وما أسباب استمرار تعرضه للهزائم والابتعاد عن المتصدر بفارق تسع نقاط، رغم وجود العديد من النجوم؟ وتم وضع ثلاث إجابات، هي: تغيير المدرب، ضعف الجانب الدفاعي، كثرة النجوم أضرت الفريق. وأكد 57.8% من الجمهور خلال التصويت الذي شارك فيه 380 مشاركاً أن كثرة النجوم أضرت الفريق، في حين قال 26% إنه يجب تغيير المدرب في حين رأى 16.2% أن السبب في ضعف الجانب الدفاعي في الفريق. واتفق المحلل الرياضي خالد عبيد مع الجمهور لكن بطريقة أخرى حيث أكد أن مشكلة الجزيرة في الأدوار الدفاعية فعندما يكون اللاعبون خلفان مبارك وعمر عبدالرحمن وعلي مبخوت في الخطوط الأمامية تقل الأدوار الدفاعية وتصبح هناك مساحات كبيرة خلفهم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يستفيد المنافس من الاندفاع الهجومي للجزيرة وعدم قيام المهاجمين بالأدوار الدفاعية، وهذا يحصل في معظم المباريات، ومباراة الوحدة أكبر دليل على ذلك، كان من الممكن أن يفوز الوحدة بنتيجة كبيرة لو استغل الفرص جيداً، ومن الأفضل عدم الزج بخلفان مبارك وعمر عبدالرحمن من البداية في المباريات الكبيرة».

للإطلاع على ترتيب الفرق وصدارة الهدافين بعد الجولة 15، يرجى الضغط على هذا الرابط.