الامارات | قانونيون: يحق للأندية إضافة لاعب أجنبي جديد لقوائمها بدلاً من المجنس

شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيون: يحق للأندية إضافة لاعب أجنبي جديد لقوائمها بدلاً من المجنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قانونيون أنه طالما أصبح كل من مهاجم الوحدة تيغالي، ونجم العين كايو كانيدو، ولاعب الوصل فابيو دي ليما، مواطنين بحكم القانون، وباتوا مسجلين في كشوف اتحاد كرة القدم كلاعبين محترفين مواطنين، فإنه يحق لأنديتهم الثلاثة، وهي الوحدة والعين والوصل، التعاقد مع لاعبين أجانب آخرين في الموسم الحالي، مكان الثلاثي تيغالي وكايو وليما، مؤكدين أن مشاركة هذه الأندية بأربعة لاعبين أجانب في الملعب بخلاف هذا الثلاثي تعد قانونية.

وقال نائب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي، لـ«الإمارات اليوم»: «من حق أندية اللاعبين الثلاثة الاستعانة بأي لاعب أجنبي جديد لكل منهم، وإشراك هذه الأندية لأربعة لاعبين أجانب في مباريات الدوري الإماراتي، بجانب وجود هذا الثلاثي، يعد قانونياً، لأن هؤلاء اللاعبين أصبحوا مواطنين، وتنطبق عليهم كل شروط المواطنة بحكم القانون».

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وأضاف «أتوقع تغيير عقود هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم وفقاً لوضعهم الجديد، باعتبارهم أصبحوا لاعبين مواطنين».

من جهته، أكد رئيس لجنة الاستئناف السابق في اتحاد كرة القدم، سعيد الزحمي، أنه «ستنتقل بطاقات اللاعبين الثلاثة تلقائياً في المسابقات المحلية من لاعبين محترفين أجانب إلى لاعبين محترفين مواطنين، وسيكملون بقية مسابقات الموسم الكروي الحالي مع فرقهم كلاعبين مواطنين، بعدما تغيرت جنسياتهم».

بدوره، أكد المستشار القانوني، عبيد الشويهي، أن «اللاعبين الثلاثة تغيرت جنسياتهم، وأصبحوا حالياً مواطنين، حالهم في ذلك حال أي مواطن في الدولة، لذلك فإنه لا يمكن أن يستمروا في اللعب مع أنديتهم بجنسياتهم السابقة».