شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» بطلًا لأستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تُوِّج الصربى نوفاك ديوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، بعد الفوز في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين. وجاءت نتائج المجموعات (6-4)، (4-6)، (2-6)، (6-3)، (6-4)، بعد أكثر من 4 ساعات من اللعب.

وهذه هي المرة الثامنة التي يفوز ديوكوفيتش فيها باللقب في ملاعب ملبورن، فيما فشل ثيم في الفوز بأول لقب له في بطولات الجراند سلام. وأحرز ديوكوفيتش لقبه الـ17 في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، ليقلص الفارق لـ3 بطولات مع متصدر القائمة السويسرى روجيه فيدرر بـ20 لقبًا، ورافاييل نادال الثانى، والذى يملك في رصيده 19 لقبًا.

وضمن ديوكوفيتش، العودة إلى صدارة التصنيف العالمى، مستفيدًا من خروج نادال من ربع النهائى.

على جانب آخر، أكد رئيس الاتحاد الدولى للتنس ديفيد هاجرتى، أنَّ مسؤولى اللعبة يحرصون على دمج كأس ديفيز مع كأس اتحاد المحترفين لفرق الرجال، مشيرًا إلى إمكانية طرح خطط واضحة في هذا الشأن في يونيو المقبل.

وأقيمت كأس ديفيز المستحدثة، أهم بطولات الاتحاد الدولى في منافسات الرجال، في نهاية العام الماضى، وبعد 6 أسابيع فقط، انطلقت النسخة الأولى من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين.

وساد إجماع بين أبرز اللاعبين على عدم منطقية خوض بطولتين لفرق الرجال في جدول الموسم.

وقال هاجرتى في مقابلة على هامش بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن: «نتناقش مع اتحاد اللاعبين المحترفين واستمعنا إلى تعليقات اللاعبين ونعرف أن اتحاد المحترفين قام بالمثل».

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وأضاف: «قد يكون من المنطقى إقامة بطولة واحدة لفرق الرجال. نجرى مناقشات وسنرى ما سيحدث. رؤيتى تتعلق بإقامة بطولة واحدة قوية ونرحب جدا بالمناقشة».

وتابع: «هدفنا في الأشهر القليلة المقبلة، هو خوض مناقشات جادة ونرى إن كان هناك بعض الاتساق وأنا متفائل بهذا الشأن».

وواصل: «الأمر لا يتعلق بالمال فقط بل بجدول اللاعبين وبتوفير فترة راحة أكبر قبل انطلاق الموسم. ملتزمون بذلك وسنسعى للوصول إلى أفضل صيغة».

ويحظى النظام الجديد لكأس ديفيز بتمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار ضمن شراكة لمدة 25 عاما مع شركة كوزموس ومقرها برشلونة والمملوكة للاعب كرة القدم جيرار بيكى.

واتفق بيكى ونوفاك ديوكوفيتش الفائز بالعديد من البطولات الأربع الكبرى ورئيس مجلس اللاعبين المحترفين على عدم إمكانية التعايش مع البطولتين.

وأوضح هاجرتى، 62 عامًا: «كوزموس تشكل جزءا من المحادثات وتطمح للتفاوض بشأن تنظيم بطولة واحدة للفرق».

كما أكد أن الاتحاد الدولى «سعيد جدا» بمستوى النسخة الأولى لكأس ديفيز بعد تحديث نظامها والتى أقيمت في مدريد في نوفمبر الماضى مشيرا إلى وجود هامش للتحسن.

وواصل: «أعتقد أنها بداية جيدة. ليست مثالية لأنه لا يوجد شىء مثالى ونتطلع لتحسين المسابقة في بعض الأمور مثل الجدول».