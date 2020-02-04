شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء إعلان «إكرامي» الرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصاعدت الأحداث داخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى عقب قرار شريف إكرامى، حارس المرمى، بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري في مفاجأة من العيار الثقيل، خصوصًا أن الحارس لم يتعمد إثارة الأزمات طوال الفترة السابقة التي لم يتم الدفع به أساسيا في المباريات ورفض محاولاته تطبيق سياسة الدور مع الحارس الأساسى محمد الشناوي.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك 3 أسباب وراء قرار شريف إكرامي بالرحيل عن ناديه، أولها خلافاته مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، طوال الفترة الماضية اعتراضا على سياسة مدير الكرة في التعامل مع اللاعبين الكبار، خصوصا أن الحارس يرتبط بعلاقة وطيدة بحسام غالى، مدير الكرة السابق للأهلى والحالى لفريق الجونة.

والسبب الثانى هو علمه بالمفاوضات التي دخلها مسؤولو القلعة الحمراء مع أحمد الشناوى، حارس بيراميدز، خلال الأيام الماضية، خصوصا أن محمود الخطيب، رئيس النادى، مقتنع بمستوى الشناوى بشكل كبير وكان يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق الأحمر في وقت سابق، أما السبب الأخير فيكمن في قيد مصطفى شوبير الحارس الصاعد بالقائمة الإفريقية وهو ما يعنى أن الجهاز الفنى لا يرغب في الاعتماد على الحارس المخضرم في الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء- رفض ذكر اسمه- فإن شريف إكرامى رفض محاولات رينيه فايلر، المدير الفنى، بإقناعه بالعدول عن قرار الرحيل، وقال شريف بالحرف الواحد للمقربين منه: «تاريخى لا يسمح بالاستمرار أسيرا لدكة البدلاء»، مؤكدا لزملائه أنه تحمل وصبر من أجل الأهلى لكنه فوجئ بالأحداث الأخيرة التي يتعرض لها، كان حارس الأحمر قد تلقى عرضا جادا من نادى الجونة لعلاقته الطيبة بحسام غالى، إلى جانب عدد من العروض المحلية الأخرى.

يأتى هذا في الوقت الذي أكد فيه إكرامى الشحات، حارس الأهلى الأسبق، «وحش إفريقيا»، أنه لا يعلم السبب الرئيسى وراء قرار نجله بالرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدا أنه فوجئ بالقرار مثلما حدث مع الجميع، وشدد إكرامى لـ«المصرى اليوم» على أن نجله لم يحصل على رأيه عندما مدد عقده مع النادى في وقت سابق ولم يخطره أيضا، وقال إكرامى الكبير: «نجلى يمتلك القدرة على اتخاذ قراراته، ولن أتدخل فيها نهائيا».

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من جهه أخرى، يواصل اليوم، الثلاثاء، الفريق الكروى تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز، كان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الأحد، بعد العودة من السودان عقب خوض مواجهة الهلال السودانى.

ويتطلع الأهلى لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز للاستمرار في صدارة الدورى الذي يحتل الأهلى قمته برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة محققا العلامة الكاملة، وبدأ الجهاز الفنى دراسة المنافس بالفيديو، ويستعين فايلر بعدد من مباريات بيراميدز في الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة وإف سى مصر، بالإضافة إلى المواجهتين الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيرى، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف في الفريق.

فيما يخضع أحمد فتحى وياسر إبراهيم للفحص الطبى خلال الساعات المقبلة من أجل حسم موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وكان أحمد فتحى قد غاب عن مواجهة الهلال السودانى الماضيه التي أقيمت السبت، بسبب شكواه من آلام كاحل القدم، في حين تعرض ياسر إبراهيم للإصابة في الرأس خلال نفس المباراة.

كما وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبى الأهلى لمواجهة بيراميدز، يتضمن البرنامج منح اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الهلال السودانى وحدات استشفائية، في إطار تجهيزهم للمباراة، في حين يؤدى باقى اللاعبين تدريبات قوية، وحرص السويسرى رينيه فايلر على الاطمئنان على جاهزية رمضان صبحى، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق أمس من أجل تحديد مدى جاهزيته للاستعانة به في المباريات المقبلة، وكان الجهاز الفنى قد فضل عدم اصطحاب اللاعب في رحلة السودان الأخيرة لمواجهة الهلال السودانى لمنحه مزيدا من الوقت قبل إعلان جاهزيته الفنية والبدنية.

وعاد رمضان صبحى للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى السودان بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى بشكل تدريجى في الفترة المقبلة، في ظل الارتباطات المحلية القوية التي تنتظر الفريق هذا الشهر بداية من مباراة بيراميدز.