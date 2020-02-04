شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يجتمع بـ محمد صلاح قبل مواجهتي توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، على السفر إلى إنجلترا لعقد جلسة مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، لمناقشته في عدد من المشاكل التي واجهته خلال الفترة الماضية، أبرزها عدم إجادة التعامل معه، سواء من الجهاز الفنى السابق بقيادة أجيرى، أو من مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبوريدة، إلى جانب التأكد من تواجده خلال معسكر مارس المقبل للمشاركة في مباراتى توجو، المقرر إقامتهما خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس المقبل، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021، فضلا عن التأكد من مشاركة «مو» مع المنتخب الأوليمبى في أوليمبياد طوكيو 2020.

ولم يشارك «مو» مع المنتخب الوطنى منذ تولى حسام البدرى مهمة المدير الفنى في مباراتى كينيا وجزر القمر، اللتين خاضهما الفريق في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن البدري يضع آمالًا كبيرة على تواجد محمد صلاح في المباراتين المقبلتين لتحسين أداء ومركز الفريق الذي يحتل المركز الثالث بالمجموعة السابعة برصيد نقطتين.

على صعيد آخر، ينتظر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم رد لجنة المسابقات، برئاسة حسام الزناتى، من أجل تحديد جدول مباريات الدور الثانى بالدورى الممتاز. ووفقًا لمصدر بالجهاز الفنى فإن البدرى طلب من لجنة المسابقات ضرورة زيادة أيام معسكر الفريق في مارس المقبل حتى يتسنى له وضع برنامج إعداد للاعبين يتمكن من خلاله من خوض مباراتى توجو في خمسة أيام.

ويخشى البدرى من تجاهل اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى.