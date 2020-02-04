شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى «طوكيو».. «المصري اليوم» تنفرد بخطة الإعداد للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

6 شهور فقط وتنطلق منافسات أولمبياد طوكيو، وهى فترة قليلة جدا بالنسبة لأجندة الإعداد والمعسكرات الختامية قبل السفر لخوض منافسات أكبر وأهم دورة عالمية.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقده الأيام المقبلة بصحبة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، سلسلة اجتماعات مكثفة مع الاتحادات الرياضية التي تأهل أبطالها للأولمبياد للاستماع إلى مطالبهم وأجندة الإعداد خلال الفترة الأخيرة، أملا للوصول باللاعبين إلى أعلى مستوى قبل الأولمبياد. وأكد وزير الرياضة أن الدولة لا تتوانى عن دعم الأبطال في مختلف الألعاب، وهو ما تمثل في الدافع المعنوى الكبير في تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى للأبطال أصحاب الإنجازات الرياضية، فضلا عن تبنى مشاريع مثل الموهبة وإعداد البطل الأوليمبى لفوز لاعبين مؤهلين صحيا وبدنيا للمنافسة في أولمبياد 2024 وفقا لأساليب علمية حديثة.

وأكد وزير الرياضة أن مصطلح التمثيل المشرف لم يعد موجودا، وأن الرياضة هدفها المنافسة، وهو ما حدث مع منتخبات اليد للشباب والناشئين والكبار والكثير من أبطال الألعاب المختلفة. وشدد على أن الوزارة تعمل مع اللجنة الأولمبية على تذليل كافة العقبات من أجل إعداد وتجهيز الأبطال لطوكيو أملا في حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات. وأكد أن الدولة أنفقت مؤخرا 127 مليونا لإعداد الأبطال للأولمبياد، فضلا عن ملايين الجنيهات لأول مرة من القطاع الخاص لرعاية الواعدين أملا في حصد أكبر عدد من الميداليات.

ومن جانبه، أعلن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية عقد مؤتمر صحفى الفترة المقبل لإعلان خطط الإعداد للأولمبياد والميداليات المتوقعة، وشدد على التعاون مع وزارة الرياضة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وأكد أن الأولمبية تتابع التقارير الفنية للاتحادات وتدعمها أملا في تحقيق أفضل النتائج.

ومن جهة أخرى، حصلت «المصرى اليوم» على التقرير الفنى الخاص بالأولمبياد، والذى يتعلق بعدد المشاركات والتوقعات بشأن المنافسة، والميداليات المتوقعة.. ووفقا للتقرير الفنى الذي تمت الإشارة إليه في البداية قبل عامين، وتم خلاله ترشيح 28 لاعبا ضمن مشروع الأفضل لقدرتهم على المنافسة، وكانت التوقعات في ذلك الوقت حصد 10 ميداليات أولمبية.. فإن التقرير الأخير انخفض بحجم التوقعات بالنسبة للاعبين من 28 لاعبا قادرين على المنافسة إلى 16 لاعبا ولاعبة فقط، وذلك بعد استبعاد رفع الاثقال من المشاركة في الأولمبياد، بعد فضيحة المنشطات، فضلا عن تعرض بعض اللاعبين للإصابات، وتراجع مستوى البعض لينخفض عدد الميداليات المتوقع من 10 ميداليات إلى 3 فقط قبل انطلاق الأولمبياد بـ6 أشهر.

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ووفقا للتقرير الفنى، فإن لعبة الكاراتيه التي ستشارك للمرة الأولى في الأولمبياد هي الأوفر حظًا في تحقيق ميداليات عن طريق جيانا فاروق وعلى الصاوى، ويأمل الجميع في نجاح المصارع كيشو صاحب ذهبية العالم للشباب، والمصنف الخامس على مستوى العالم في استعادة أمجاد المصارعة المصرية وفتاها الذهبى كرم جابر بحصد ميدالية، وتبقى الفرصة قائمة أمام زميله عبداللطيف منيع لتحقيق إنجاز أوليمبى.

وفى سياق متصل، يظل عزمى محليبة رابع أولمبياد ريو دى جانيرو دائما على قائمة المرشحين لحصد ميداليات، خاصة في ظل تألقه على المستوى العالم الفترة المقبلة، وفى الخماسى الحديث يتوقع أن يشارك في الرجال أسامة الجندى المصنف السابع عالميا، وإسلام حامد المصنف 17 عالميا، ورغم صغر سنهما لكن تبقى أمامهما فرص قائمة لتحقيق ميدالية.. في حين أن الأمر يختلف بالنسبة لثنائى السيدات هايدى عادل وسلمى عادل حيث يتوقع تحقيقهما مركزا متقدما يكون دافعا لهما لتحقيق ميدالية في 2024.

وأصيب المتابعون بصدمة في ظل تراجع نتائج التايكوندو، الذي كان ينظر إليه على أنه أمل مصر في حصد ميداليات في طوكيو، في ظل تذبذب مستوى هداية ملاك وتراجع فرص إسلام عيسى في التأهل، في ظل مواجهته لبطل المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة بالمغرب، الذي تفوق بطل المغرب عليه مرتين في وقت سابق.. وفى الجودو، يأمل رمضان درويش في لحاقه بالأولمبياد واستعادة مستواه في ظل تعرضه للإصابة وخضوعه لبرنامج علاجى في هولندا الأشهر الماضية.

ويعد إيهاب عبدالرحمن، بطل ألعاب القوى، العائد من الإيقاف بسبب المنشطات أحد المرشحين بقوة لحصد ميدالية، ويجرى اللاعب حاليا تأهيلا بدنيا لاستعادة لياقته، فضلا عن محاولته تحقيق رقمه في رمى السهم، ويترقب الجميع أول مشاركة رسمية للاعب للحكم على مستواه وقدرته على حصد ميدالية، ومن ضمن المرشحين الـ16 يحرز اسما فريدة عثمان وأحمد أكرم نصيبا، إلا أن فرص الثنائى رقميا بعيدة للغاية، خاصة أن الـ 50 مترا دولفين المتميزين بها لم تنجح المساعى في ضمهما إلى الأولمبياد.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية، تأهلت مصر في كرة القدم واليد، وفشلت في التأهل في الطائرة والهوكى اللذين كان يتوقع تأهلهما.

ويتوقع أن يخطف المنتخب الأوليمبى لكرة القدم الأضواء في ظل الاهتمام الكبير بكرة القدم وظهور المنتخب المصرى بمستوى جيد في التصفيات الإفريقية، وإحراز اللقب، فضلا عن توقع انضمام محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الشناوى، وهو ما يجعل فرص المنتخب في تخطى الأدوار التمهيدية كبيرة، ويعد منتخب اليد الفائز مؤخرا ببطولة إفريقيا والحاصل على ثامن العالم صاحب فرصة كبيرة في التأهل للمربع الذهبى وتحقيق أول ميدالية للعبة جماعية.