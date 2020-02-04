شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يكشف حقيقة رحيل «تين كات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمى لنادي اتحاد جدة، حقيقة رغبة الهولندى هينك تين كات، المدير الفنى للفريق الكروي الأول، في الرحيل.

وغاب تين كات (64 عامًا) عن تدريبات الفريق، وترددت أنباء عن نيته العودة للتدريب في الإمارات، بعد حضوره لمباراة الوحدة أمام الجزيرة، مساء الأحد، ضمن منافسات دورى الخليج العربى للمحترفين.

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لكن دياب نفى، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، كل ما أثير عن رغبة تين كات في الرحيل، قائلا: «المدرب سافر إلى دبي، لاستخراج تأشيرة دخول جديدة إلى المملكة».

وواصل: «التأشيرة التي دخل بها سابقا انتهت صلاحيتها، وكان لا بد أن يغادر ويعود مرة أخرى، حسب الأنظمة المتبعة.. ووجدها فرصة لحضور مباراة كرة قدم، وسيكون موجودًا غدًا في تمرين الفريق الأول».

يذكر أن اتحاد جدة كان قد أقال في بداية الموسم الجارى سييرا من القيادة الفنية للفريق، وأعلن تعيين تين كات بدلًا منه.