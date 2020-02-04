شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو ينفرد برقم تاريخي مع إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، فريقه لتحقيق فوز صعب على أودينيزى، بنتيجة (2-0)، مساء الأحد، على ملعب الفريولى، في إطار لقاءات الجولة 22 من الدورى الإيطالى.

وتمكن لوكاكو من تسجيل هدفى اللقاء، بالدقيقتين 64 و71، حيث يقدم مستوى مميزا مع النيراتزورى في موسمه الأول.

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وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن لوكاكو أصبح أول لاعب في عهد احتساب الفوز بثلاث نقاط، ينجح في تسجيل 11 هدفا في أول 11 مباراة له خارج أرضه بالدورى الإيطالى.

وأضافت أنه من ناحية أخرى، نجح إنتر في جمع 29 نقطة من أول 11 مباراة خارج أرضه هذا الموسم، ليعادل النيراتزورى رقمه القياسى في موسم (2006/2007).

وواصل إنتر مطاردته لنظيره يوفنتوس، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس (54).