شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يقود ليفربول لتحطيم الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما واصل ليفربول تفوقه الساحق على المنافسين خلال الموسم الجاري في البريميرليج، أكد المدرب يورجن كلوب، السبت الماضى، أنه لم يسبق أن شاهد مثل هذا التميز والأداء الثابت من فريقه محطم الأرقام القياسية.

وحاول ساوثهامبتون الصمود أمام ليفربول قبل أن ينهار في الشوط الثانى ويخسر 4/0، لينجح صاحب الأرض في مواصلة مسيرته المذهلة التي يبدو أنها ستكون قياسية في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وبعد الموافقة على وصف تقدم ليفربول بفارق 22 نقطة، وهو أكبر فارق من النقاط مع نهاية يوم من المنافسات في تاريخ دورى الأضواء الإنجليزى، بأنه «مذهل» تعرض كلوب لأسئلة من الصحفيين إذا كان نجح أي فريق سابق له في تقديم مثل هذا الأداء الثابت. وقال كلوب «لم يسبق لى أن شاهدت ذلك حتى أكون أمينا. إذا كنت مطالبا بتوجيه أسئلة من الخارج فإنى سأسأل نفس هذه الأسئلة».

وأضاف «لا يتعلق الأمر بشعورى بأننا نصبح أقوى وأقوى بعد كل فوز. الأمر ليس كذلك. إنه احتفال واحد رائع ثم نعود ونحاول تكرار ذلك».

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وتابع مدرب الريدز «حالتنا ليست مثالية ولم نقترب حتى من المثالية. نحاول فقط استغلال مهاراتنا بأفضل شكل ممكن». وأردف «فعل اللاعبون هذا الأمر بشكل جيد جدا ولهذا السبب نرى مثل هذه الأرقام.. لكن هذا لا يجعلنا نشعر أنه أمر استثنائى بل نشعر أنه نتيجة العمل الشاق».

لكن الواقع يقول إن ليفربول يفعل شيئا استثنائيا، وتوضح الإحصاءات أن الفريق يتربع على الصدارة بكل جدارة، بعدما حصد 73 نقطة من أول 25 مباراة، بعد الفوز 24 مرة والتعادل في مباراة واحدة، وهو أكبر رقم من النقاط يحصده أي فريق خلال تلك المرحلة في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ويسير ليفربول على خطى تكرار إنجاز أرسنال موسم 2003-2004 عندما أنهى الموسم دون هزيمة، كما أن الفوز يوم السبت كان رقم 20 على التوالى للفريق في أنفيلد ليعادل رقم مانشستر سيتى القياسى في حقبة البريميرليج.

ويملك فريق ليفربول، بقيادة المدرب بيل شانكلى في 1972، الرقم القياسى بتحقيق 21 فوزًا على التوالى على أرضه لكن فريق كلوب يملك الفرصة لتحطيم ذلك والفوز بكل مبارياته (19 على أرضه في أنفيلد)، فحتى الآن فاز ليفربول في 13 مباراة على أرضه هذا الموسم بالدورى.

وبدا أن رقم مانشستر سيتى القياسى في موسم 2017-2018 بحصد 100 نقطة سيصمد طويلا، لكن ليفربول يملك الفرصة للوصول إلى 112 نقطة إذا انتصر في مبارياته المقبلة بعدما فقد نقطتين فقط طوال الموسم عندما تعادل في ضيافة غريمه مانشستر يونايتد في أكتوبر. ويعود سجل ليفربول الخالى من الهزيمة في الدورى بصفة عامة إلى عام واحد على مدار 42 مباراة، وفى حال عدم تأجيل مباريات بسبب اللعب في كأس الاتحاد الإنجليزى، فربما يعادل رقم أرسنال القياسى في 2004 بالبقاء 49 مباراة دون هزيمة عندما يحل ضيفًا على مانشستر سيتى في الرابع من إبريل.