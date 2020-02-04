شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكي» يحطّم الأرقام القياسية مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، سجله التهديفى المميز خلال الموسم الجارى 2019-2020، عقب تسجيله هدفا فى فوز الفريق البافارى على ماينز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت الماضى، على ملعب «أوبيل أرينا»، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الألمانى «البوندزليجا».

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وكشف الموقع الرسمى لنادى بايرن ميونخ، أن ليفاندوفسكى أصبح أسرع لاعب يصل للهدف 150 فى الدورى الألمانى فى 179 مباراة، كما يعد أفضل هداف أجنبى فى المسابقة، وأصبح المهاجم البولندى ثامن لاعب ينجح فى تسجيل نفس العدد من الأهداف مع فريق واحد، من بينهم لاعبان من بايرن ميونخ، هما جيرد مولر وكارل هاينتس رومينيجيه.

كما عادل ليفاندوفسكى رقم أسطورة بايرن ميونخ السابق جيرد مولر، بعدما سجل 22 هدفا بعد مرور 20 جولة فقط من الدورى الألمانى، حيث سبقه فى تحقيق هذا الإنجاز وكان ذلك فى موسم 1972-1973. وحقق نادى بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا بتسجيله 58 هدفا بعد أول 20 جولة من موسم فى الدورى الألمانى.

وتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدورى الألمانى، برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد ماينز، عند النقطة 18، فى المركز الخامس عشر.