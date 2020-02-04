شكرا لقرائتكم خبر عن الإقالة تهدد «جروس» في أهلي جدة بسبب النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بنادى أهلى جدة، موقف المدرب السويسرى كريستيان جروس من الرحيل عن منصبه بعد التعادل المخيب أمام العدالة بهدف لكل فريق ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدورى السعودى لكرة القدم.

وقال بن مشعل فى تصريحات أبرزتها صحيفة «الرياضية السعودية»: «على جروس تعديل قناعاته الفنية المتواجدة حاليا، إذا لم يتعدل الوضع سيتم إقالته».

Advertisements

وأضاف المشرف العام على الكرة بالأهلى: «نمر بحالة من سوء التوفيق كما يعانى بعض اللاعبين من المشاكل على رأسهم المهاجم المميز جانينى الذى يمر بظروف نفسية سيئة، بسبب مشاكل أسرية وهو ما أثر على مستواه فى الفترة الأخيرة».

وبنتيجة التعادل المحبطة فشل الأهلى فى تضييق الخناق على الهلال والنصر فى الصدارة ورفع رصيده إلى 30 نقطة، محافظًا على موقعه فى المركز الثالث بدورى المحترفين، بينما يأتى العدالة فى المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

وكان جروس قد عاد مرة أخرى إلى تدريب فريق الراقى، بعد انتهاء عقده مع نادى الزمالك عقب تتويجه ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث حصل من قبل المدير الفنى السويسرى على بطولة الدورى السعودى وكأس ولى العهد فى موسم استثنائى.

يذكر أن فريق الأهلى يعانى هذا الموسم من سوء الأداء والنتائج فى بطولة الدورى السعودى، كما تعرض جروس لانتقادات عنيفة فى الفترة الأخيرة بسبب تذبذب نتائج الراقى وعدم تحسين وضعه فى جدول ترتيب الدورى.