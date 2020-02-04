شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: صن داونز يجيد مواجهة أندية شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقى، جاهزيته لقرعة دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، بغض النظر عن المنافس الذي سيواجهه.

وقال «موسيماني» في تصريحات نقلها موقع «سوبر سبورت» الجنوب إفريقى، إن فريقه جاهز لمواجهة أي منافس سواء الأهلى أو الزمالك أو الرجاء في ربع نهائى البطولة.

Advertisements

وأوضح مدرب صن داونز أنه يجيد مواجهة فرق شمال إفريقيا، مؤكدًا أن أفضل طريقة لمواجهتها التمرير الصحيح لأنهم لا يحبون مطاردة الكرة.

وأضاف: «فى ملعبنا يعتمدون على الكرات المرتدة، ولكننا نكون جاهزين بالكرات المتبادلة السريعة، وفى ملعبهم دع لهم السيطرة والركض وعلينا أن نقوم بتضييق المساحات».

أطاح صن داونز بالأهلى من ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا بالموسم الماضى، وأيضًا اقتنص لقب دورى أبطال إفريقيا من الزمالك عام 2016.