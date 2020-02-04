شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينز يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر مع موناكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه البرتغالى جيلسون مارتينز، مهاجم موناكو، شبح عقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر، على خلفية واقعة دفعه للحكم خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نيم، بالجولة 22 من الدورى الفرنسى.

واستشاط مارتينز غضبًا من قرار الحكم بطرد زميله تيموي باكايوكو، ليقوم بدفع الحكم مرتين، ليطرد من اللقاء هو الآخر.

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وذكرت صحيفة «ديلى ميل» أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الفرنسى ستجتمع يوم الأربعاء المقبل، لتقرير عقوبة مارتينز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأدنى من العقوبة التي من المحتمل أن يحصل عليها مهاجم موناكو هو الإيقاف لمدة ثمانى مباريات، في حين أن أشد عقوبة هي إيقافه لمدة ستة أشهر.

جدير بالذكر أن جيلسون تمكن من تسجيل 4 أهداف، فيما قدم تمريرة حاسمة واحدة برفقة موناكو هذا الموسم بالدورى الفرنسى.