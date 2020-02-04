شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مُشتعلة في باريس سان جيرمان بسبب «مبابي ونيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل النجم البرازيلى نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، بعيد ميلاده الـ28 في أحد ملاهى باريس، ووجه الدعوة لجميع نجوم الفريق الفرنسى، حيث اعتبر توماس توخيل، المدير الفنى للفريق الباريسى، أن اتجاه اللاعب البرازيلى لهذا الاحتفال بمثابة «تشتيت لانتباه» الفريق الباريسى قبل يومين من مواجهة نانت، اليوم الثلاثاء، بالدورى الفرنسى.

وقالت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية إن الاحتفال الذي دعى إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفى ومسؤولى النادى، سيتم في أحد الملاهى غرب العاصمة الفرنسية.

وسيكمل نيمار عامه 28 غدًا الأربعاء، ويعتاد اللاعب البرازيلى الاحتفال بذكرى ميلاده في أجواء صاخبة.

ونقلت «ليكيب» عن المدرب الألمانى توخيل قوله «استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتًا للانتباه وهو يوحى بأننا غير جادين».

وعبر المهاجم الفرنسى كيليان مبابى عن غضبه وشعوره بالإحباط بعد استبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة على مونبلييه 5/0. وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار: «هذا يعطى الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة 100 في المائة».

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وأردف المدرب الألمانى: «لكن الأمور ليست بيضاء أو سوداء فقط وهى تكتسب أهمية عندما نتحدث عنها كثيرا».

يذكر أن توخيل من أكبر الداعمين للثنائى مبابى ونيمار، ودائمًا يدافع عن اللاعبين أمام وسائل الإعلام ويحاول تحسين الصورة عنهما بشكل دائم.

على جانب آخر، أثار كيليان مبابى، نجم سان جيرمان، تساؤلات عديدة حول إمكانية انتقاله لريال مدريد عقب الموسم الجارى.

وقام مبابى بالإعجاب بالصورة التي نشرها مواطنه كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، على حسابه بشبكة «إنستجرام» لهدف الفوز الذي سجله بشباك أتلتيكو في ديربى مدريد.

وجاء تصرف مبابى بعد واقعة خلافه مع الألمانى توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، خلال مباراة مونبلييه.

وبدا مبابى غاضبًا من توخيل لحظة استبداله في الدقيقة (69) خلال مواجهة مونبلييه، حيث أوقفه المدرب لتفسير سبب خروجه ولكن لم يرغب في سماع شىء وحاول الابتعاد عنه أكثر من مرة.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى بين المدرب واللاعب، حيث حدث نفس الأمر سابقًا خلال مواجهة مونبلييه أيضًا وفى دورى الأبطال أمام جالطة سراى وكلوب بروج.