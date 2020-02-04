شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأسترالي يطلب تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو كرة القدم في أستراليا إلى تعديل سريع في مواعيد مباريات في دورى أبطال آسيا للعبة الشعبية، بعد أن فرضت حكومة بلادهم حظرا على دخول الأجانب القادمين من الصين الأراضى الأسترالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخوض الفريقان الصينيان شنجهاى شينهوا وشنجهاى سيبج مباراتين في أستراليا في مواجهة الفريقين المحليين بيرث جلورى وسيدنى إف.سى في وقت لاحق من فبراير الجارى.

وفرضت أستراليا حظرا مؤقتا على دخول الأجانب القادمين من الصين لأراضيها.

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وبناء على الحظر فإن أي شخص يصل إلى أستراليا قادما من الصين سيعاد إلى الوجهة التي جاء منها أو يخضع لحجر صحى لمدة 14 يومًا.

وقال الاتحاد الأسترالى لكرة القدم في بيان: «عقب إعلان الأثنين.. أبلغ الاتحاد نظيره الآسيوى بحقيقة الوضع، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتأثير المباشر لهذا الإعلان على مباريات في دورى الأبطال، ومن ثم فإنه لن يكون من الممكن الآن إقامة مباريات في أستراليا حسبما كان مقررا». وأضاف: «ونتيجة لذلك قرر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم عقد اجتماع طارئ في الرابع من فبراير في مقره في كوالالمبور بماليزيا لبحث الوضع مع جميع الأطراف ذات الصلة».

ومن المقرر أن يلتقى بيرث جلورى مع شنجهاى شينهوا في 11 فبراير بينما يلتقى سيدنى مع شنجهاى سيبج في اليوم التالى.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 300 شخص في الصين بينما أصيب بالعدوى أكثر من 1400 شخص.