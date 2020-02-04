شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى رئيسًا لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعيين طارق يحيي رئيسًا لقطاعات كرة القدم بالنادي وعودتهم لمنصبه من جديد بداية من اليوم الاثنين بعد انتهاء علاقته بفريق طلائع الجيش الذي شغل فيه منصب المدير الفني للفريق الكروي الاول خلال الفترة الماضية قبل رحيله الاسبوع الماضي.
وعقد منصور جلسه منذ قليل مع يحيي تم خلالها اعتماد تعيينه كرئيس لقطاعات كره القدم وهو نفس المنصب الذي كان يشغله موخرا على ان يتم اعتماد قرار تعيينه في مجلس الادارة المقبل.
وأبدي يحيى سعادته بعودته مره ثانية لبيته وناديه الزمالك موكدا انه تحت امر الزمالك في أي منصب وانه سعيد وفخور بالعودة للعمل داخل القلعة البيضاء.
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