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فولكسفاجن تستثمر 800 مليون دولار لإنتاج سيارة رياضية جديدة في الأرجنتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برلين - د ب أ

تعتزم مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات استثمار نحو 800 مليون دولار في الأرجنتين لأغراض ،من بينها إنتاج طراز جديد من السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (إس يو في) في مصنع الشركة بمدينة باشيكو.

وستخصص فولكسفاجن نحو 650 مليون دولار لإنتاج طرازها الجديد Tarek، وجاء ذلك وفقا لما أعلنته المجموعة اليوم الاثنين بعد لقاء اندرياس توستمان مدير إنتاج العلامة فولكسفاجن وبالبو دي سي رئيس فولكسفاجن في أمريكا اللاتينية مع الرئيس الأرجنتيني البرتو فيرنانديز في برلين.

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كما ستخصص فولكسفاجن 150 مليون دولار أخرى لإنتاج محرك جديد للسوق الأوروبية في مصنع الشركة في مدينة قرطبة الأرجنتينية.

يذكر أن الرئيس الأرجنتيني يقوم في الوقت الراهن بزيارة لألمانيا حيث سيعقد لقاء مع المستشارة انجيلا ميركل.

وتكافح الحكومة الحالية في الأرجنتين التي تولت الحكم منذ منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي، أزمة اقتصادية تتسم بديون كبيرة ومعدلات تضخم عالية.

وتعمل فولكسفاجن في الأرجنتين منذ 40 عاما ويبلغ عدد العاملين بها هناك أكثر من 5000 شخص، وتعتبر فولكسفاجن نفسها رائدة لسوق السيارات في الأرجنتين.