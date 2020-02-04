شكرا لقرائتكم شوقي غريب يحدد شرط الانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته، بالجائزة التي حصل عليها مصطفى محمد، نجم هجوم فريق نادي الزمالك، كأفضل لاعب صاعد في مصر لعام 2019 باستفتاء رابطة النقاد الرياضيين.

وأضاف غريب في تصريح لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك:" سعيد بإعارة عدد من نجوم منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في المباريات مع أندية أخرى في الميركاتو الشتوي أمثال عمار حمدي وصلاح محسن

وكشف غريب عن شرط الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو 2020، مشيراً إلى ضرورة مشاركة اللاعب مع فريقه في المباريات الرسمية، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الجميع..