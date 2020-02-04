شكرا لقرائتكم محمد شريف: لاسارتي الضعيف اتهمني "بالتهريج" أمام المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والمعار الى صفوف إنبي، المدير الفني السابق للأهلي الأروجويانى مارتن لاسارتي. وقال شريف خلال تصريحات تلفزيونية: "لاسارتي ضعيف ولا يناسب شخصية الأهلي ولم ألعب معه لانه اتهمني بالتهريج أمام المرمى ودي حاجة غريبة جدا مش فاهمها". Advertisements وعن المنافسة على لقب الهداف مع عبدالله السعيد: "انا بحب كابتن عبدالله السعيد جدا والمنافسة هتكون صعبة جدا معاه ولكن سأحاول بكل جهدي" ويقدم محمد شريف مستوى متميز مع انبي هذا الموسم، ويعد الجناح الدولي من ضمن هدافي بطولة الدوري العام حتى هذه اللحظة برصيد 7 أهداف، وكان الأهلي قد وافق على إعارة شريف لانبي بناءاً على رغبة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر، والذي كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي.

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