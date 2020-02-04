شكرا لقرائتكم إيمانويل عن مواجهة المقاصة أمام الزمالك: أنا زملكاوي لكني محترف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمقاصة، أنه ينتمي لنادي الزمالك، لكنه مدرب محترف ولا مانع لديه من قيادة المقاصة أمام النادي الأبيض في الدوري.

قال أمونيكي في تصريحات تلفزيونية: "أنا زملكاوي وأحب الزمالك وهو سبب معرفة الجماهير بي، لكني محترف في عملي".

وتابع: "أتمنى الوفيق للزمالك الفترة المقبلة، وكذلك أتمنى التوفيق للمقاصة وأن ينجح في التقدم للأمام".

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تواجد النيجيرى ايمانويل أمونيكى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة ، على مقاعد البدلاء فى مباراة فريقه أمام سموحة، التى تجمعهما حاليًا علي استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونجح ميدو جابر فى احراز هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها شيميلس بيكلى.

وتولى أمونيكى تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة المقاصة، وتحديدا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت اقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.

ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى اجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.