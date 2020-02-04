شكرا لقرائتكم محمد شريف:الأهلي رفض رحيلي للخليج في الشتاء والمنتخب لم يتواصل معي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والمعار الى صفوف إنبي، إنه تلقى عرضين احدهما من السعودية وآخر من الإمارات في الشتاء الا أن الأهلي رفض رحيله عن صفوف الفريق.
وتابع شريف خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي رفض رحيلي وفضل استمراري مع انبي على ان اعود للقلعة الحمراء في الصيف"
اشار الى انه لم يتلقى اي اتصالات من قبل المنتخب الوطني رغم تالقه في الفترة الجارية وتصدره قائمة هدافي الدوري.
ويقدم محمد شريف مستوى متميز مع انبي هذا الموسم، ويعد الجناح الدولي من ضمن هدافي بطولة الدوري العام حتى هذه اللحظة برصيد 7 أهداف، وكان الأهلي قد وافق على إعارة شريف لانبي بناءاً على رغبة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر، والذي كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي.
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