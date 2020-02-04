شكرا لقرائتكم جمال الغندور: فيفا ستحدد موعد تطبيق تفنية الفيديو في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، هو من سيحدد موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري.

وقال الغندور عبر تصريحات تلفويونية :" بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما ومصر ستكون اول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو وانهينا كل الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفيديو في مصر" وأتم: "تقنية الفار لن تطبق بداية من الدور الثاني.

فى السياق ذاته، أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز مؤكدا أن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

وحضر أمس الأحد مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. ومن المقرر أن تقام اختبارات الحكام على تقنية الـvar باستاد السلام، وسيتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.. ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يومياً كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.