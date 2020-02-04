شكرا لقرائتكم عن مواجهة الهلال السوداني.. القيعى: الفريق خاضها فى أجواء عصيبة واللاعبون كانوا رجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، بأداء ومستوى الفريق الكروى الأول خلال مواجهة الهلال السودانى، فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى، على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليتأهل المارد الأحمر لدور الثمانية وصيفًا للنجم الساحلى المتصدر، وتوديع الفريق السودانى للبطولة.

قال القيعى خلال تصيرحاته عبر شاشة قناة الأهلى: "الفريق خاض المباراة فى أجواء عصيبة واللاعبون كانوا رجال، والغريب أن هناك بعض الأشخاص يقيمون أداء اللاعبين فى ظل تلك الأجواء، ويتحدثون عن فرصة محمود كهربا المهدرة، لكن قبل أن تقيم ضع نفسك مكان كل لاعب فى تلك الظروف وأنظر ماذا سيحدث".

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اضاف مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء: "كرة القدم ليس لها مقاييس وأحيانًا تهدر فرص سهلة وأحيانًا تحرز أهداففى غاية الصعوبة، وكهربا كان فى ذهنه مليون اعتبار عندما انفرد بمرمى حارس الهلال، والتقييم فى تلك الحالات غير عادل لأن الأمور لا تدار هكذا، ويجب علينا أن نتماسك وندعم لاعبين خاصة وأننا نمتلك فريق قوى ومميز ومدير فنى علي أعلي مستوى ونحقق نتائج مبهرة فى الدورى وأفريقيا.

كهربا كان شارك بديلاً فى مباراة الهلال وتلقى تمريرة رائعة وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف ثان للأهلى لكنه فشل فى التسجيل رغم أن المرمى كان خالياً تقريباً، وتطالب جماهير الاهلى كهربا بأن يستعيد بريقه سريعاً وأن يتخلّص من لعنة إهدار الفرص التى كثيراً ما عانى منها حينما كان لاعباً فى الزمالك.

انضم كهربا للأهلى فى يناير الماضى قادماً من الفيس البرتغالى فى صفقة شهدت جدلاً كبيراً فى الشارع الكروى المصرى، ورغم حالة الفرحة التى انتابت جماهير الفريق الأهلاوى عقب إتمام الصفقة، إلا أن الجماهير تخشى أن يواصل اللاعب مسلسل إهدار الفرص الذى كان أحد أهم علامات الغضب بين الأهلى والمهاجم المغربي.