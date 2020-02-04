شكرا لقرائتكم عبدالعاطي يعلن موعد مشاركة ثنائي الزمالك مع أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق نادي أسوان، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره الاسماعيلي بمنافسات الدوري الممتاز. وقال عبدالعاطي خلال مداخلة لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم شحاتة:" عقب الخسارة أمام دجلة بالأربعة تعاهدنا جميعاً على الاصرار والعزيمة وتحسين النتائج والفوز في ثلاث مباريات متتالية على الأقل". Advertisements وأضاف:" الانتصار على الحرس والاسماعيلي أعاد الاتزان بعض الشيىء لنا في جدول ترتيب الدوري ونتطلع لمواصلة الانتصارات على حساب الاتحاد السكندري". وأنهى حديثه مؤكداً على أن المباريات المقبلة قد تشهد مشاركة الثنائي الشاب المعار من الزمالك في صفوف أسوان والدفع بكل من يوسف أسامة نبيه ويوسف علي.

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