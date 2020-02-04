شكرا لقرائتكم شديد قناوى يكسر رقما جديدا فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للانتاج الحربي والاهلي السابق ، اسمه في ذاكرة الكرة المصرية بحروف من ذهب بعدما استطاع النجم المخضرم من معادلة إنجاز الراحل حسن الشاذلي هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة في مواسم متتالية بالدوري المصري برصيد ١١٩ مباراة .

ويرتبط قناوي بتعاقد يستمر لنهاية الموسم الجاري ، وترغب إدارة الإنتاج الحربي في تمديد تعاقده قناوي لاسيما أنه من العناصر المؤثرة في نتائج الفريق وتلقي عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادي.

ولعب شديد قناوي كل المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان في موسم 2016/2017 والإنتاج الحربي ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و و10 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التي خاضها في الاربع مواسم ١١٩ مباراة .

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تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى ٨٦مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.

وإجمالا لعب أحمد شديد قناوى ٣٨٣ مباراة سجل 22 هدفاً وصنع 62 هدفاً.