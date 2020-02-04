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منشأة جديدة لهوكي الجليد في الكويت

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خمسة وعشرون عاما وعشاق هوكي الجليد في الكويت يمارسون هوايتهم في صالة تابعة لشركة المشروعات السياحية، وأصبح حلمهم واقعاً، بعد تدشين منشأة حديثة لنادي الألعاب الشتوية تزامناً مع استضافة البطولة العربية للمحترفين.

لحظة تاريخية لهذين الشابين اللذان ساهما في نشر اللعبة داخل الكويت حتى وصل عدد اللاعبين من الجنسين في مختلف الأعمار إلى أكثر من 600 لاعب ولاعبة.

وفي حالة فريدة فإن الصالة الجديدة كانت من تصميم محمد العجمي لاعب منتخب الكويت لهوكي الجليد .

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