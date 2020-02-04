اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 3 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عن أسباب عدم تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي «كاف» بخصوص الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها بعثة فريق الكرة في السودان، خلال مباراة الهلال في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقية.. وجاءت الأسباب في بيان رسمي ونصه الآتي:

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