شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يشيد بإعارة لاعبى المنتخب الأولمبى لأندية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، عن سعادته، بالجائزة التى حصل عليها مصطفى محمد، نجم هجوم فريق نادى الزمالك، كأفضل لاعب صاعد فى مصر لعام 2019 باستفتاء رابطة النقاد الرياضيين.

وأضاف غريب، فى تصريح لبرنامج "زملكاوى" عبر قناة الزمالك: "سعيد بإعارة عدد من نجوم منتخب مصر الأولمبى للمشاركة فى المباريات مع أندية أخرى فى الميركاتو الشتوى أمثال عمار حمدى وصلاح محسن".

وكشف غريب عن شرط الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبى فى دورة طوكيو 2020، مشيراً إلى ضرورة مشاركة اللاعب مع فريقه فى المباريات الرسمية، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الجميع.

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واشترط غريب أن تكون الوديات التى يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة أمام الفرق المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق فى يوليو المقبل.

وتلقى المنتخب الاولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020، ويعكف المدير الفنى حاليا على دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى، خاصة أنه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا فى نفس التوقيت .

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بعد التأهل لأولمبياد طوكيو، والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى استضافتها مصر فى شهر نوفمبر الماضى، وذلك على هامش مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر، على أن يتم تكريم الجهاز الفنى قبل انطلاق المباراة.