طارق حامد والشناوى ومعلول ومصطفى محمد الأفضل فى استفتاء النقاد الرياضيين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة النقاد الرياضيين عن نتائج استفتائها السنوي، خلال الحفل الكبير المقام حاليًا بمدينة الشيخ زايد، وجاءت النتائج كالتالي:

أفضل لاعب صاعد مصطفي محمد

أفضل مدرب طلعت يوسف

أفضل حارس مرمي محمد الشناوي

أفضل لاعب محترف علي معلول

أفضل لاعب طارق حامد

وكانت اللجنة المشكلة برئاسة صبحي عبد السلام نائب رئيس المكتب انتهت من رصد النتائج، وضمت لجنة الجائزة عددًا من الأستاذة الكبار الذين قاموا باختيار الأعمال الفائزة، وهم جمال هليل وكمال عبدالخالق وأنور عبد ربه وخالد كامل وسامي عبدالفتاح وكمال عامر وسعيد عبد السلام وعثمان سالم وجمال الزهيري.

وفاز محمد عراقي بجائزة الحوار الصحفي عن سلسلة حوارات الكرة في ملعبك، وهي التي تم نشرها في الخليج 365 على مدار 30 يومًا خلال شهر رمضان الماضي، وتناولت الجانب الاجتماعي في حياة النجوم، وشهدت السلسلة تواجد العديد من نجوم الرياضة أبرزهم خالد مرتجي، علي معلول، حسام البدري، علي ماهر عماد متعب، عبد الله السعيد حازم أمام ، حسام البدري، شريف اكرامي، صلاح محسن، أمير توفيق، هيثم عرابي، شريف اكرامي، أحمد حسن، اسلام الشاطر، محمد شريف، صلاح محسن، محمد ناجي جدو، أحمد الشيخ وعمر جابر وغيرهم.

وحصدت الزميلة ياسمين يحيى الجائزة عن حوارها مع نجوي غراب أكبر سباحة، والتي تبلغ من العمر 76 وتشارك في بطولات دولية، وسيتم توزيع الجوائز على الزملاء الفائزين خلال حفل الافضل الذي تنظمه رابطة النقاط الرياضيين يوم الاثنين المقبل بمدينة الشيخ زايد.