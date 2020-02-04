شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الاثنين 3/ 2/ 2020 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاثنين، الموافق 3/ 2/ 2020، أربع مواجهات فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى أسوان مع الإسماعيلى، وإنبى فى مواجهة المقاولون العرب، واصطدم الانتاج الحربى بالاتحاد السكندرى، وفى ختام اليوم واجه سموحة نظيره مصر المقاصة، وجاءت النتائج كالتالى..

حقق فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف أسوان الأول فادى فريد فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول الذى إنتهى لتماسيح النيل بنتيجة 1 /0 ، قبل أن يتعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى فى الدقيقة 58 ، إلا أن محمد عبد المجيد أحرز ركلة جزاء أسوان فى الدقيقة 69، كما شهد اللقاء طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء لعرقلة لاعب أسوان.

وبهذه النتيجة أرتقع رصيد أسوان إلى 15 نقطة،بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 17هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً.

إنبى يهزم المقاولون 2 / 1 ويرتقى للمركز السادس بالدورى نجح فريق إنبى فى تحقيق فوز غالٍ وثمين على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت، تقدم إنبى بالهدف الأول عن طريق محمود قاعود فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى لإنبى فى الدقيقة 68، وأحرز سيف الدين الجزيرى الهدف الأول للمقاولون من ضربة جزاء فى الدقيقة 75، قبل أن يضيع نفس اللاعب ضربة جزاء للذئاب فى الدقيقة 73. بهذه النتيجة ارتفع رصيد إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة فى المركز الثانى. Advertisements

انتهت مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الـ16 للدوري، والتي أقيمت على ملعب السلام. كان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقين سلبيًا فى شوط أقل من المتوسط من جانب الفريقين، ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث بارزة عدا المشاركة الأولى لمحمد الصباحي مهاجم الاتحاد السكندري القادم من أسوان في يناير الماضي، والذي شارك في الدقيقة 32 من عمر الشوط بدلاً من مروان عطية المصاب. وجاء الشوط الثاني أقل من المتوسط من الفريقين ولم تكن هناك أي هجمات خطيرة علي مرمى الفريقين، ووضحت تعليمات كلا المديرين الفنيين لفريقهما بعدم السماح بدخول أهداف، ما جعل المباراة تظهر بمستوى ضعيف فنيًا بعيدة عن أي ملامح فنيات الكرة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ 22 في المركز الـ7 بجدول الدوري، فيما يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ 27 في جدول الترتيب يحتل بها المركز الثالث مؤقتا.

تعادل فريق سموحة مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما على استاد حرس الحدود، ونجح ميدو جابر فى إحراز هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها شيميلس بيكلى، ثم أحرز رجب نبيل هدف التعادل لسموحة فى الدقيقة 85.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 21 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا.

وشهدت المباراة تواجد النيجيرى إيمانويل أمونيكى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة، على مقاعد البدلاء، وتولى أمونيكى تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة المقاصة، وتحديدًا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت إقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.

ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى أجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.