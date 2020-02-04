حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث وأخبار رياضية كثيرة شهدها اليوم الإثنين 3 / 2 / 2020 يأتى على رأسها إعلان النادى الأهلى عدم تقديم شكوى ضد الهلال السودانى لـ كاف وتجميد كهربا. الأهلى يصر على رحيل صالح جمعة بهذه الطريقة يرفض مجلس إدارة النادي الأهلي التراجع والاستسلام في ملف رحيل صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة بالمارد الأحمر، خاصة بعدما باءت كل المحاولات لتسويق اللاعب بالفشل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. Advertisements حسام البدرى يحدد 26 مارس موعدا مبدئيا لمباراة منتخب مصر أمام توجو استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.

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