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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافآت استثنائية بخلاف لائحة الفريق حال نجاح اللاعبين فى الحصول على بطولتى السوبر الأفريقى والمصرى والمقرر لهما فبراير الجاري، حيث يواجه الزمالك نظيره الترجى التونسى يوم 14 فبراير الجارى على لقب السوبر الأفريقي، على أن يواجه الأهلى يوم 20 من نفس الشهر على لقب السوبر المصري. كارتيرون يفضل عودة محمد أبو جبل لحراسة الزمالك أمام حرس الحدود Advertisements يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى العرين الأبيض مرة أخرى وذلك عقب قرار إراحته من مباراة أول أغسطس الأنجولي والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي حسمها الزمالك من الجولة الخامسة. الزمالك يعلن جاهزية بن شرقى لمواجهة حرس الحدود أعلن نادى الزمالك شفاء المغربى اشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وجاهزيته للمشاركة فى مباراة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

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