فيديو جراف.. ماذا قدم شريف إكرامى مع الأهلى بعد إعلان الرحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى بعد إعلانه الرحيل عن الأهلى خلال الصيف المقبل . ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما . وفور إعلان حارس الأهلى الرحيل عن قلعة الجزيرة، تلقى عروضا محلية من اندية بيراميدز والجونة أيضا، إلا أنه يفكر فى الاحتراف. نرصد فى الفيديو التالى أبرز الأرقام فى مسيرة الوحش الصغير: يبلغ من العمر 37 عاما - القيمة التسويقية 300 ألف يورو - انضم للفريق الأول للأهلى عام 2004 حقق 18 بطولة مع الأحمر Advertisements بطولة الدورى 7 مرات كأس مصر مرة واحدة السوبر المصرى 5 مرات دورى أبطال أفريقيا مرتين كأس الكونفدرالية مرة واحدة السوبر الأفريقى مرتين

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