شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الأهلي يتابعون حالة محمد الطوبجي لاعب السلة بعد تعرضه لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو النادي الأهلي، على متابعة الحالة الصحية لمحمد الطوبجي لاعب فريق كرة السلة والمنتخب الوطني للناشئين بعد تعرضه لحادث سير، اليوم، الإثنين، وكان اللاعب فى طريق عودته من المدرسة، وتعرض لحادث سير وتم نقله الى أحد المستشفيات القريبة ويرقد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة.

يذكر أن فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال بقيادة أشرف توفيق يتصدر ترتيب بطولة الدورى السوبر بعد انتهاء مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة، للمراكز من الأول إلى الثامن، بعد أن فاز فى 9 مباريات وخسر فى اثنين، برصيد 20 نقطة، ويليه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط، وعدد المباريات التى خاضها وعدد مرات الفوز والخسارة.

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وفى المركز الثالث يأتى الاتحاد السكندرى بعد أن خاض 10 مباريات فاز فى 9 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 19 نقطة، وفى المركز الرابع جاء الزمالك حيث فاز فى خمسة مباريات وخسر فى 6 مواجهات، ووصل رصيده الى 16 نقطة، وجاء خلفه سبورتنج برصيد 15 نقطة، وفيما يخص أخر 3 مراكز فهى سموحة وطلائع الجيش ومصر للتأمين، وجاءت نقاطهم 15 و12 و12 على الترتيب.

من ناحية أخرى قرر مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، على مستوى المنتخبات والتي كان مقررًا إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية، جاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل.

وكان من المقرر أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية.