شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى على طلائع الجيش فى مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/1 فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الدور الأول بالدورى الممتاز لوفاة والدة نجم طلائع الجيش أشرف أبو الحسن.

ويستعد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى خوض منافسات البطولة العربية للأندية خلال المرحلة المقبلة التى تستضيفها مصر شهر فبراير الجارى.

ومن المقرر أن ينطلق الدور الثانى يوم 7 فبراير الجارى بمواجهات بين كلٍ من طلائع الجيش مع هليوبوليس وسبورتنج مع سموحة و القناة مع الزمالك والطيران مع الإتحاد السكندرى والشمس مع بتروجت، بنما تم تقديم لقاء الأهلى مع طنطا ليقام الخميس بدلاً من الجمعة لسفر الأهلى إلى معسكر مغلق بالسعودية يتخلله وديتين مع الوحدة السعودى استعدادا للبطولة العربية.

فيما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير الجارى بلقاءات بين كل من، بتروجت مع طلائع الجيش والاتحاد السكندرى مع الشمس والزمالك مع طنطا وسموحة مع القناة وهليوبوليس مع سبورتنج، بينما تأجل لقاء الأهلى مع الطيران.

ويستعد فريقا الأهلى والزمالك إلى خوض منافسات البطولة العربية للأندية التى تسضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير المقبل.

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وأوقعت القرعة فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولة بجانب أندية كلا من اساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى والهلال السعودى.

بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى.

بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى.

فيما تضم المجموعة الرابعة كلا من الشعلة اليمنى والبيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى والأهلى السعودى وسنجل الفلسطينى .