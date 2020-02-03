شوقي غريب يكشف شرط إنضمام أي لاعب للمنتخب الأولمبي في طوكيو

أعرب شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته، بالجائزة التي حصل عليها مصطفى محمد، نجم هجوم فريق نادي الزمالك، كأفضل لاعب صاعد في مصر لعام 2019 باستفتاءرابطة النقاد الرياضيين.
وأضاف غريب في تصريحات عبر قناة الزمالك:" سعيد بإعارة عدد من نجوم منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في المباريات معأندية أخرى في الميركاتو الشتوي أمثال عمار حمدي وصلاح محسن".
وكشف غريب عن شرط الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو 2020، مشيراً إلى ضرورة مشاركة اللاعب مع فريقه في المباريات الرسمية، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الجميع.
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