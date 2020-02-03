غدا..انبي راحة قبل لقاء طنطا في الدوري

منح الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمى طولان لاعبيه راحة غدا" الثلاثاء" من التدريبات بعد اداء لقاء المقاولون اليوم في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز. عشر للدوري الممتاز. وسوف يستانف الفريق مرانه بعد غد " الأربعاء" استعدادا للقاء طنطا يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة عشر والاخيرة بالدور الأول للدوري. المقبل في الجولة السابعة عشر والاخيرة بالدور الأول للدوري. كان انبي قد فاز على المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ16 للدوري الممتاز وصعد للمركز السادس برصيد 23 نقطة.

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