رامي صبري: إنبي بدأ في العودة لمكانته الحقيقية

أبدى رامي صبري مدافع فريق إنبي، سعادته بالفوز الذي حققه اليوم الأثنين على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهم بالجولة الـ 16 من

الدوري الممتاز.

وقال صبري في تصريحات لفضائية "تايم سبورتس": "أوجه الشكر لجميع اللاعبين على الروح الكبيرة التي قدموها في لقاء

اليوم، والأداء المميز".

وواصل "هذه هي مكانة فريق إنبي الحقيقية، التي اعتدنا التواجد فيها وتحقيق الإنتصار على الفرق الكبيرة".

وأردف "المقاولون العرب يقدم موسم استثنائي، ولكننا حققنا فوز غالي اشكر زملائي على الجهد الذي قدموه بالمباراة".