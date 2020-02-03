مجلس إدارة نادى الشرقية يدعو إلى جمعية عمومية عاجلة

دعا مجلس إدارة نادي الشرقية، إلى عقد جمعية عمومية عاجلة، وأصدر بيان للإعلان عن دعوته للعمومية.

وقال النادي من خلال بيانه "مجلس الاداره باعتباره المنوط باتخاذ اجراءات حفظ حقوق النادي أيا كانت يناشدكم الهدوء والحكمة ويدعو إلي جمعيه عمومية وديه عاجله لتدارس الأمر يحدد موعدها بانقضاء ال٤٨ ساعه القادمه ونوجه النظر ان الأرض ثابته لن تذهب من موقعها والعبره بسلامه الموقف القانوني الذي يحفظ الحق مع مراعاه

كافه الأطراف أبعاد الأمن الاجتماعي والسياسي الأمني ومن جانبنا نحن حريصون كل الحرص علي ذلك ولا يمكن تغافل وتقدير نادينا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل كافه سبل الدعم لصالح منظومات رعايه الشباب بكافه اشكالها وبالطبع علي رأسها الانديه خاصه من يقدم منها إنجازا لقطاع البطوله مثل ناديكم بكل الفخر وكنا اول من تقبل مبدأ ارسته الوزاره والحكومه لتقليص الدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي لتمول الانديه نفسها ذاتيا وتفي بالتزماتها قبل الدوله ضريبيا وتامينات ورسم استهلاك مرافق وخلافه وتحت إشراف وتوجيه ورقابه من الجهه الاداريه ممثله في الوزاره مشكوره بقطاعاتها ومديريات الشباب والرياضه بالمحافظات وكذلك كافه الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراجع كافه الأعمال".

وواصل "من الطبيعي ان يتسم موقف جمعيتنا العموميه بالعقلانيه والحكمه فنادينا نادي المحافظه وتضم جمعيته صفوه المجتمع الشرقاوي وكلنا ثقه ان موقفها سيتسم بالايجابيه والحرص ومجلس الاداره توجهاته بلا شك ستكون من خلال رأيها".